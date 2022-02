Gilles Rocca a Oggi è un altro giorno, il retroscena dal backstage di Sanremo: «L'hanno mandata via, ma serviva»

Sanremo 2022 è finito e Gilles Rocca a Oggi è un altro giorno ricorda qualche momento complicato. Un retroscena dal backstage del festival, dove il vincitore di Ballando con le Stelle lavora da anni e dove è stato notato nel bel mezzo della lite tra Bugo e Morgan. La conduttrice di Serena Bortone gli chiede se ci siano state delle crisi e lui racconta un aneddoto.

Gilles Rocca a Oggi è un altro giorno, il retroscena

«Ci sono stati dei momenti complicati nel backstage del festival. Ad esempio hanno mandato via una consolle che serviva e i Meduza stavano per entrare. Abbiamo chiamato il trasportatore per far riportare gli strumenti...», è il resoconto di Gilles Rocca, tra gli ospiti del programma condotto da Serena Bortone.

Gilles lavora da anni a Sanremo 2022 e dà il suo contributo al reparto tecnico. Proprio da dietro le quinte, mentre era in corso la lite tra Bugo e Morgan nel 2020, gli utenti dei social notarono la sua fisicità. Da allora la sua vita è cambiata.

