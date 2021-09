Giletti torna domani sera a “Non è l'Arena”: la prima inchiesta è sulle mascherine

«Sono due anni che vado in giro con la scorta. E vi assicuro che non è facile da digerire. Alla fine della stagione scorsa di Non è l’Arena ero tentato di lasciare tutto, ma poi ho deciso di affrontare questa nuova sfida al mercoledì ancora su La7 in prima serata per altri due anni. E come inizio mi trovo subito la mia Juve in campo con il Chelsea come competitor».

Massimo Giletti torna domani sera in campo e lo fa con determinazione e una grande voglia ancora di combattere il marcio che c’è nel nostro Paese, a suon di inchieste che in pochi hanno il coraggio di affrontare. «Alla Rai non potrebbero mai – sottolinea l’anchorman – perché subiscono troppe pressioni».

La partenza è subito con il botto. Nel mirino di Giletti e della sua redazione ci sono le mascherine utilizzate in alcuni ospedali (in trasmissione faranno i nomi delle strutture) la cui certificazione le definisce scarsamente protettive. «Che fine hanno fatto i 190 milioni di mascherine pagate alla struttura indicata dall’ex commissario Arcuri? – si chiede Giletti – e quelle bloccate alla dogana?».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 19:10

