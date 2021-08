Conviene a Giletti spostarsi al mercoledì? Nel weekend spazio a Parenzo-De Gregorio

I vertici di La7 stanno pensando a due operazioni, in parte rivoluzionarie, per il palinsesto d’autunno. La prima riguarda In Onda. Il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo dovrebbe trovare spazio nel weekend, accendendo l’approfondimento della rete, togliendo l’appuntamento del sabato a Lilli Gruber che andava in onda registrato per lasciare spazio alla diretta. Otto e mezzo fino al venerdì e Parenzo-De Gregorio il sabato e la domenica. Un po’ come fa Rete4 che affida il weekend di Stasera Italia a Veronica Gentili e la settimana a Barbara Palombelli.

Ma l’indiscrezione più sorprendente riguarda Non è l’Arena di Massimo Giletti che potrebbe slittare al mercoledì in prima serata. In pratica tra Floris (il martedì) e Formigli (il giovedì) completerebbe il trittico dei talk. Dunque la domenica sera dopo aver perduto il Live della D’Urso su Canale 5 rischia di perdere anche Giletti. Sarà felice Fabio Fazio. Per Giletti potrebbe essere un rischio negli ascolti, perché i suoi picchi di share la domenica li raggiungeva nella seconda parte (ha sfiorato perfino la doppia cifra), invece al mercoledì si troverà in controprogrammazione in seconda serata il Porta a Porta di Bruno Vespa. È stata una scelta giusta il trasloco al mercoledì? Ai posteri l’ardua sentenza.

