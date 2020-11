Gigi Proietti, la sua poesia ai funerali di Alberto Sordi: parole perfette anche per lui

Il 27 febbraio 2003, quasi diciotto anni fa, l'Italia piangeva Alberto Sordi, uno dei più grandi artisti dello scorso secolo. E Gigi Proietti, scomparso oggi a 80 anni, lo omaggiò ai suoi funerali: non con un discorso, ma con un sonetto. Parole commoventi, che ora tornerebbero utili anche per lui stesso. «Lo vorrei salutare sinteticamente con quattro versi - diceva Gigi, visibilmente emozionato - Perché Alberto mi perdonerà, forse non saranno nobilissimi, ma fanno parte di un sonetto, che nella nostra città è stato sempre un modo di comunicare. È una sintesi fatta di pochi versi, perché tanti discorsi io non li so proprio fare».

IL SONETTO

«Io so' sicuro che nun sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione,

a mezza strada te sarai fermato a guarda' sta fiumana de persone.

Te rendi conto sì ch'hai combinato,

questo è amore sincero, è commozione,

rimprovero perché te ne sei annato,

rispetto vero tutto pe' Albertone.

Starai dicenno: ma che state a fa',

ve vedo tutti tristi nel dolore

e c'hai ragione,

tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi

'che tu non sei sortanto un granne attore,

tu sei tanto di più, sei Alberto Sordi»

