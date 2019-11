Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono “20 anni che siamo italiani”. Tutte le novità dello show di Rai 1

Giovedì 28 Novembre 2019, 16:07

. Da venerdì 29 novembre tre serate evento, Vanessa e Gigi raccontano i loro primi vent’anni da “italiani” e come è cambiato il mondo intorno a loro.: tre prime serate evento per raccontare questo inaspettato anniversario, dall’exploit nazionale di D’Alessio a Sanremo, all’arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un volto familiare e popolare. «Faremo tante cose insieme, sicuramente ci prenderemo in giro perché tra di noi è un gioco naturale - ha rivelato la Incontrada - Non ci conoscevamo prima di questo programma, ma mi ha subito conquistata con la sua ironia e autoironia e per la sua generosità. Nello show ci scambieremo anche i ruoli, io mi cimenterò con il canto e lui con la recitazione. Avrei voluto anche farlo ballare, ma niente. A quanto pare non ci riesce proprio, se non con i lenti!»«Soprattutto ci divertiremo e sarà facile - ha confermato Gigi D'Alessio - perché con Vanessa abbiamo trovato sin da subito una grande intesa. Lei è brillante e ironica, sa presentare, recitare, cantare, ballare. È sempre sorridente e spontanea, qualche volta anche un po’ svampita, quin- di mi diverto un po’ a prenderla in giro. Io e lei ci somigliamo, perché siamo “normali”.Insieme ridiamo e scherziamo sempre, quindi in televisione porteremo noi stessi, con le nostre vite: faremo ridere, ma anche riflettere, e ci emozioneremo».Da venerdì 29 novembre musica, gag e tanto altro entreranno così anche nelle case degli italiani all’estero. Rai Italia proporrà “20 anni che siamo italiani” nelle Americhe, in Asia, Oceania e Africa.Nella prima puntata, sul palco insieme ai due conduttori, ci saranno: