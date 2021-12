Gigi D'Agostino, la gravissima malattia: «Dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma»

Come un fulmine a ciel sereno, Gigi D'Agostino ha annunciato sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si tratti, su Facebook e Instagram ha raccontato senza filtri tutta la sua sofferenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace».

Gigi D'Agostino, l'annuncio choc: «Sono gravemente malato»

Gigi D'Agostino prosegue: «La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo». L'artista, simbolo della musica dance anni '90 e 2000, ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto dimostratogli in questo momento così difficile: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore».

L'abbraccio dei social ha immediatamente travolto il post di "Gigi Dag", con numerosissimi commenti e condivisioni. Tanti anche i messaggi da parte dei fan vip del dj, a testimonianza della trasversalità e dell'estrema popolarità della sua musica. Fra i numerosi commenti spicca quello della conduttrice Andrea Delogu che scrive: «Maestro, sempre con te».

Chi è Gigi D'Agostino

Gigi D'Agostino, all'anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, nasce a Torino il 17 dicembre 1967, ed è uno dei disc jockey e produttori discografici più importanti e conosciuti del panorama musicale italiano. Considerato uno dei maestri della musica dance in Italia, fra le sue canzoni più importanti ci sono alcune hit mondiali come "L'amour toujours", "The Riddle", "In my mind" e "Bla bla bla".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA