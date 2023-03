Carofiglio su Rai3 con Dilemmi: «C’è posto per conversazioni civili anche nel tempo delle telerisse»

di Valeria Arnaldi

“Come vincere una discussione (quando è giusto farlo)”. È un titolo che si fa espressione di una precisa filosofia della comunicazione - e non solo – quello scelto da Gianrico Carofiglio per il laboratorio di conversazione efficace che terrà, il 16 marzo, presso l’Infopoint Emergency, in via IV Novembre, a Roma. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti di Emergency.

Come è nata l’idea di questo appuntamento?

«Nei limiti di quanto mi è possibile fare, cerco sempre di aiutare le associazioni che secondo me fanno del bene. Già da anni, vado al negozio natalizio di Emergency. L’idea, qui, è quella di una conversazione gradevole, non accademica, anche divertente, dove però si dicano cose serie. Cercherò di spiegare come discutere con efficacia».

D’altronde, la conversazione efficace, senza “risse” diciamo, è al centro del suo programma Rai “Dilemmi” (in onda con la seconda stagione tutti i lunedì alle 23.15 su Rai 3).

«Sì, il programma si basa proprio sulla conversazione civile tra persone. Ormai siamo abituati alle risse televisive, di fatto perché fanno audience. Il contenuto della conversazione passa in secondo piano. E questo accade perfino in trasmissioni teoricamente serie».

Come si è arrivati a questo punto?

«Gli esperti a molti sembrano arroganti, un’élite. E in una società come questa, dalle evidente spinte populiste, ciò non piace. La Rete, inoltre, dona la sensazione di conoscere qualsiasi argomento in un click. Così si arriva all’estremo di chi non ha competenze ma notorietà che dibatte con chi è competente. In questo modo, però, si fa un pessimo servizio al dibattito».



