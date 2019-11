Gianni Morandi, l'ex moglie Laura Efrikian a Vieni da me: «Abbiamo perso nostra figlia». Caterina Balivo in lacrime

Sabato 30 Novembre 2019, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.L'attrice veneta è stata ospite del salotto di Rai1 e ha parlato dell'amore con Gianni Morandi. Raccontando anche un momento molto doloroso della loro storia.Ecco le parole di Laura Efrikian: «. Ancora non ho ricordi ben precisi. Ho partorito ad otto mesi. Ricordo la corsa in clinica, verso la sala operatoria, le lenzuola bianche. Poi torno in camera e vedo che mi portano solo fiori. Dopo un po’ tornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Sentivo una sensazione di disagio.». Caterina Balivo si commuove.Laura Efrikian conclude parlando della sua vita attuale, il volontariato in Kenya e i cinque nipotini: «».