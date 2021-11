Giancarlo Magalli torna a "I Fatti Vostri": al via il nuovo programma

Giancarlo Magalli torna a "I Fatti Vostri" accolto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Un ritorno che scalda il pubblico sebbene temporaneo. Il conduttore, che è stato il padrone di casa della trasmissione per tanti anni prima di abbandonarne il timone, è in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva e ha scelto "I Fatti Vostri" per lanciare il quiz "Una parola di troppo".

Giancarlo Magalli, il nuovo programma

«Non sono qui per un marchettone, ma volevo parlare del nuovo programma», esordisce ironico Magalli. Ci saranno dei concorrenti che giocheranno con le parole e sarà divertente, ma l'orario è pomeridiano. Il programma andrà in onda alle 17.15 e l'auspicio è che abbia buoni ascolti.

«Ci sono sei concorrenti in vari giochi su rai 2. Un formato che all'estero va molto bene. Spero che la gente si sfidi a casa. Ci terrei che andasse bene, ma l'orario è complicato. Avere un rapporto con i concorrenti mi fa ridere», spiega Magalli.

