Giancarlo Magalli, incidente a Roma. La figlia Michela rompe il silenzio

Giancarlo Magalli

rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale a bordo della sua

Sabato 25 Gennaio 2020, 09:53

che è andata distrutta dopo lo schianto sulla Cassia ieri a Roma. Il conduttore sarebbe rimasto illeso, "miracolato", come dicono le persone a lui più vicine. Ed ecco che anche la figlia Michela informa i followers sul suo stato di salute. La ragazza rompe il silenzio sullecon una foto insieme al papà e la didascalia «Qui tutti bene».Il celebre conduttore deera a bordo della sua Smart bianca e stava percorrendo laquando ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il guard rail. La vettura è irriconoscibile, ma Magalli sta bene perché sembra che. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una famiglia a bordo di un suv. Nessuno degli occupanti sarebbe rimasto ferito.Sul luogo in seguito è arrivato anchecollega e volto storico de "I Fatti Vostri": «È stato un miracolo -ha spiegato - l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato».Dopo che si è sparsa la notizia, i fan hanno chiesto adi essere aggiornati sulle condizioni del conduttore. La ragazza, classe 1994, è una giovane influncer su Instagram ed è chiamata in modo affettuoso "magallina". Conta oltre 30mila followers e in una recente intervista alaveva rivelato il sogno di diventare fashion blogger.In una delle stories sorride accanto al papà e in un post che mostra due piatti di pasta scrive: «Uno spaghetto e passa la paura».