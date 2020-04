Giancarlo Leone confermato presidente della Associazione Produttori Audiovisivi: «Nel prossimo triennio ricostruire il settore travolto dal Covid»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 15:22

, 64 anni, managaer di lungo corso in Rai, è stato confermato per il prossimo triennio Presidente della apa ) con il voto unanime dell’Assemblea (espresso in modalità remota, causa #coronavirus, e segreta). La designazione ed il progetto di programma erano già stati votati - all'unanimità - dal Comitato Direttivo.Leone già Amministratore Delegato di Rai Cinema, Vicedirettore Generale, Direttore di Rai1, Docente all’università www.luiss.it , Leone è attualmente amministratore delegato di Q10 Media società leader nel settore della comunicazione e consulenza strategica.Leggi anche >«Il prossimo triennio del mandato sarà dedicato prevalentemente alla ricostruzione ed alla ripartenza della filiera dell’(serialità tv, film, intrattenimento, documentari, animazione, ndr) che è stata travolta, come tutti i settori vitali del Paese, dalla emergenza-19 - ha detto Leone -Il settore ha un volume della produzione superiore ad 1 miliardo di euro l’anno ed un livello di oltre 100 mila occupati direttamente ed indirettamente. In questa fase è tutto fermo con danni straordinari per le imprese ed i lavoratori. Ogni mese di fermo equivale a circa 100 milioni di danni».Il Presidente di APA ha però sottolineato “la significativa sensibilità del governo ed in particolare del MIbact per individuare le misure idonee a fronteggiare insieme la crisi” e si attende “altrettanta attenzione, nell’interesse comune, da parte delle emittenti televisive nazionali free, pay e delle piattaforme on demand che sono i naturali e principali partners dell’audiovisivo”.