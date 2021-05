Gian Luca Pecchini querela Aurora Leone: «Sono stato diffamato e vittima di attacchi mediatici»

Gian Luca Pecchini, (ex) Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti, querela Aurora Leone dei The Jackal. Dopo la polemica in merito alle accuse di sessismo prima della partita a scopo benefico, il presidente ha scelto di dimettersi ma ha annunciato azioni legali per tutelare la sua persona dalle accuse che ritiene essere infamanti.

«Alla luce dei molteplici e continui attacchi mediatici, come già anticipato in un’intervista ho deciso di rivolgermi allo studio dell’Avvocato Gabriele Bordoni per presentare querela nei confronti di Aurora Leone e di chi con lei mi ha leso nella reputazione, così da tutelare i miei diritti, la mia immagine e, soprattutto, la mia dignità di uomo e di professionista», ha affermato Pecchini.

Poi prosegue: «L’iniziativa assunta con querela per diffamazione aggravata presso la Procura di Torino è stata necessaria per ristabilire la verità dei fatti; l’uso diretto e personale dei sistemi di comunicazione di massa consente ampia libertà di espressione a chiunque ed è un valore da salvaguardare che va tenuto però ben distinto dalla loro strumentalizzazione; la critica e le opinioni sono sacrosante, ma non lo è affatto la propalazione di notizie infondate, confuse e lesive, tali da innescare in poche ore la demolizione della reputazione di una persona, difficilmente recuperabile in seguito. Si pensa in questi giorni di introdurre una legge a contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso o sul genere, ma si ripensa anche di riattivare forme di censura a contrasto della disinformazione, soprattutto attraverso la rete. Sono sintomi di un malessere culturale e sociale, potenzialmente inducenti pericolose derive che nella vicenda di Pecchini trovano occasione per essere considerate e discusse».

Poi conclude: «Ma, intanto, va tutelata nella sede competente la dignità di un uomo, della sua famiglia e del suo lavoro, proteggendolo dal linciaggio morale e da superficiali, frettolose quanto feroci condanne mediatiche, disancorate dalla reale dimensione dei fatti. Tanto si impone in uno stato di diritto”, così l’Avv. Gabriele Bordoni, penalista al quale si è rivolto Pecchini in seguito a quanto accaduto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 15:53

