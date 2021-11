Giampiero Galeazzi, la nostalgia di Simona Ventura: «Avercene oggi di inviati come te! Lo sport in tv ti deve tantissimo»

Si allarga sempre più il coro di cordoglio per la morte di Giampiero Galeazzi. Tanti i post che amici e colleghi del mondo dello sport e dello spettacolo stanno lanciando sui social per un ultimo saluto al «Bisteccone» nazionale, giornalista e conduttore, protagonista di memorabili telecronache. Condivide il suo dolore con i fan anche Simona Ventura che ha lavorato insiema a Galeazzi nell'amatissimo programma Rai Quelli che il calcio, condotto da Ventura per dieci anni. Ricordi di momenti trascorsi insieme, e una grande certezza: «Lo sport in tv ti deve Tantissimo».

«Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te! RIP Giampiero Galeazzi, lo sport in tv ti deve Tantissimo» scrive su Instagram Simona Ventura postando due foto di Galeazzi in trasmissione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 17:14

