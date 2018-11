Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Testardo, ottuso, con una capacità unica di infilarsi in situazioni pericolose e surreali per seguire le donne che di volta in volta gli hanno fatto perdere la testa. Tutto questo è L'ispettore Coliandro, il protagonista dell'omonima serie tv dei Manetti Bros. tratta dai romanzi di Carlo Lucarelli, che torna mercoledì 14 novembre su Rai2, interpretata come sempre da Giampaolo Morelli, e vede stavolta la partecipazione di tante guest star, da Claudia Gerini a Gue Pequeno.Come sarà Coliandro in questa settima stagione?«Sarà sempre lo stesso, vogliamo che invecchi inevitabilmente ma senza cambiare, perché è sempre più cult, un'icona nella quale si riconoscono gli spettatori e anche chi lavora nelle forze dell'ordine.»Perché piace tanto?«Perché è sempre alla ricerca di un posto migliore nel mondo, di un incarico più adeguato a quello che pensa di valere, si fa sempre fregare da queste donne che lo tirano in queste storie assurde, se ci finisce a letto pensa “minchia, vuoi vedere che stavolta mi innamoro veramente?” ma poi inevitabilmente la storia sfuma e resta sempre solo, come tanti single ultratrentenni di oggi.»Un episodio della serie è stato proiettato in piazza Grande, a Bologna, davanti a 5000 persone: quando ha capito che stava diventando un cult?«Che aveva delle potenzialità e che poteva far breccia nei cuori della gente lo abbiamo capito subito, certo non da Rai1 ma perfetta per Rai2.»È vero che Coliandro sta portando turismo a Bologna?«Sì, da una statistica risulta che 4 milioni di persone che hanno seguito Coliandro vogliono vedere Bologna, ci sono addirittura dei tour nei luoghi della fiction.»Lei vive invece da vent'anni a Roma: come trova questa città?«Non si vive male ma purtroppo è ferma al passato, non va avanti, non c'è fermento culturale. Ha un potenziale enorme ma non è europea. Il fatto è che si porta dietro talmente tanti anni di cattiva gestione, che ce ne vorrebbero altrettanti di buona gestione per risolvere i problemi.»Quali sono i suoi prossimi progetti?«Sto girando Gli uomini d'oro di Vincenzo Alfieri, con Fabio De Luigi e Edoardo Leo, una storia un po' noir che trae spunto da un episodio accaduto anni fa a Torino, non è una commedia anche se ci possono essere delle risate. E il 17 gennaio uscirà Bugiardi di Volfango De Biasi, che invece è una commedia pura, dove interpreto il titolare di un'agenzia che crea alibi a traditori o persone che vogliono nascondere qualcosa.»In passato ha anche condotto dei programmi: tornerà a vestire i panni del conduttore?«Se Davide Parenti mi dovesse richiamare, con infinito piacere tornerei a fare Le Iene, se i tempi si conciliano con quelli di attore, ma per me condurre è un gioco, sono incursioni, i conduttori sono altro.»