Morelli in "Falla girare": «Un action movie tra complotti e social»

«La marijuana non esiste più». La notizia, che da un Tg all’altro si diffonde nel mondo, apre “Falla girare” di Giampaolo Morelli, produzione IIF e Vision Distribution con Prime Video, dove sarà disponibile in esclusiva da venerdì. Abbiamo incontrato Morelli che del film è anche interprete con Laura Adriani, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Michele Placido.

Ritmi action, poco usuali nel cinema italiano, e note da commedia, nazionale e americana: come è nato il film?

«L’intenzione era fondere le mie culture, la napoletana e l’americana in cui tutti siamo cresciuti. C’è molto del cinema che mi ha fatto sognare negli anni Ottanta».

Figlio di magistrato ed ex-studente di Giurisprudenza, perché questo tema?

«La marijuana è il pretesto per parlare di un attentato alle libertà. Si deve sempre poter scegliere».

Ambientato in un mondo distopico, in realtà il film è molto attuale.

«Sì, per il virus si parla di complotto, come è successo per il Covid. E sui social, ognuno dice la sua».

Una critica?



