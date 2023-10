Giambruno, salta la conduzione a "Diario del Giorno" dopo la rottura con Meloni. «Mediaset valuta il licenziamento»

di Redazione web

Andrea Giambruno non condurrà "Diario del Giorno" oggi, venerdì 20 ottobre e starà fuori per tuttta la prossima settimana. Dopo il caso dei fuorionda mostrati da "Striscia la Notizia" e la rottura ufficiale con Giorgia Meloni, che ha annunciato l'addio con un post sui social, il giornalista resterà lontano dal suo programma su Rete 4, almeno per un po'.

Giambruno licenziato da Mediaset?

La decisione è temporanea, ma non è escluso che possa diventare definitiva.

Secondo quanto riferisce il Corriere, Mediaset starebbe valutando il licenziamento di Giambruno per «violazioni del codice etico aziendale a cui — in caso di risposta affermativa — potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali».

Giambruno si era già trovato davanti alla scelta di abbandonare il lavoro quando l'ex compagna è stata eletta come presidente del Consiglio, ma aveva deciso di continuare la sua professione.

Chi sostituirà Andrea Giambruno

Luigi Galluzzo è il favorito per la conduzione di "Diario del Giorno". Il giornalista dovrebbe prendere il posto di Giambruno già nel pomeriggio di venerdì e sostituirlo per tutta le settimana prossima, ossia quella che va dal 23 al 27 ottobre. Ieri, giovedì 19 ottobre, al posto dell'ex compagno di Meloni (assente per moderare un convegno) aveva condotto Manuela Boselli.

