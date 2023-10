Il ritorno di Gialappa Show: «Altro che LOL, la comicità è qui»

di Ferruccio Gattuso

Dunque, non era una minestra riscaldata. Anzi, era il piatto forte, atteso con l’acquolina alla bocca per tanto tempo. Perché «lo stato della comicità in tv è quello che è, e se la lasciamo a programmi come LOL, allora andiamo tutti a casa». Dì a un Gialappo di essere diplomatico (in questo caso Marco Santin) e lui si farà una crassa risata. “GialappaShow” torna con la sua seconda stagione, prodotta da Banijay Italia, su Tv8 e in simulcast su Sky Uno dal 16 ottobre ogni lunedì alle 21.30 (spostandosi dalla domenica) e, per bocca di Antonella d’Errico Vice President Programming Sky Italia, annuncia la terza stagione: «La stiamo già realizzando, andrà in onda la prossima primavera. Mancava davvero un programma così, che unisse intrattenimento e cazzeggio, libertà e satira scanzonata».

Definirla una scommessa vinta è poco, perché a colpi di un 1.700.000 spettatori a settimana, lo show comico dei Gialappi Marco Santin e Giorgio Gherarducci (il terzo, Carlo Taranto, da tempo si chiama fuori e «vive felice a Camogli della sua neo-pensione scattata il 1° ottobre») ha letteralmente sbancato.

