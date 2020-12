Giada Prandi a Leggo: «"Io ti cercherò" è stata una ...figata. Non vedo l'ora di essere di nuovo Lisa»

Occhi chiarissimi, capelli biondi e volto della fiction di successo targata Rai 1 “Io ti cercherò”. È Giada Prandi, che nella serie con Alessandro Gassmann, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, ha interpretato Lisa e che ora è possibile ritrovare su Disney+ “I Cavalieri di Castelcorvo”, in cui interpreta una zia stravagante.

Se lo aspettava tutto questo successo? Avete battuto anche il Grande Fratello

«Io ti cercherò è stata girata un anno e mezzo fa circa, molto prima dell'emergenza Covid, e sarebbe dovuta andare in onda ad aprile. Ma già dal primo ciak ho pensato che aveva un grande potenziale. È qualcosa di molto diverso rispetto alle fiction di Rai 1. È diversa la fotografia è bella e cruda e racconta una Roma marginale, è un thriller, ha un respiro internazionale, e poi il cast …da Gassman a Luigi Fedele a Maya Sansa sono tutti incredibili! C’è stato un grande lavoro di studio. In realtà ho proprio detto “Secondo me questa è una figata!”»

Possiamo allora annunciare che ci sarà anche una seconda serie?

«Diciamo che ci hanno detto che vorrebbero farla, e io non vedo l’ora»

Artista poliedrica la Prandi è su Disney+ con un fantasy made in Italy (uscito lo scorso novembre). Un ruolo completamente diverso da quello di Lisa?

«Decisamente! Sono passata da una storia cupa a una a colori. Io sono zia Margherita un personaggio sopra le righe divertentissimo che si trasferisce da Roma a Castelcorvo dove vuole aprire un b&b che immagina pieno di canguri. Non sarò sola ma verranno a vivere con me i miei due nipotini Giulia e Riccardo e da lì cominceranno delle avventure incredibili. Casterlcorvo non è un posto così Tranquillo ma pieno di misteri, anche zia Margherita avrà un’evoluzione però non posso dire troppo altrimenti faccio spoiler».

Quanto c’è di lei in zia Margherita?

«Tutta la mia esuberanza, poi certo lei è completamente fuori di testa, mi sono proprio divertita a trovare una sana follia e un lato bambino, è infantile in senso buono, è poetica, pensa sempre positivo».

Le manca il teatro?

«Tantissimo, il mese scorso avremmo dovuto debuttare con “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello per la regia di Renato Chiocca, uno spettacolo a cui tengo molto e che abbiamo già dovuto rimandare causa Covid. Speriamo di poterlo portare in scena presto».

Programmi per il futuro?

«Sto aspettando delle risposte quindi incrociamo le dita. Poi spero di poter fare una serie molto lunga che mi permetta di lavorare sul personaggio, come è successo per Io ti cercherò».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA