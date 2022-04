Battaglia e Miseferi, il commosso ricordo di Gigi per il collega Giacomo: «Sei sempre con me»

Come passa il tempo. Sono già tre anni che ci ha lasciato Giacomo Battaglia, del celebre duo comico Battaglia-Miseferi. Scomparso il primo aprile 2019 per le conseguenze di un grave ictus, da cui non si era più ripreso, il cabarettista calabrese è rimasto nei cuori del pubblico e del compagno di mille avventure Gigi Miseferi, che oggi ha voluto ricordarlo con una dedica speciale.

«Caro Giacomo, sono trascorsi tre anni da quando sei partito per la Tournée Celeste e lo hai fatto in una data che non è casuale, il Primo di Aprile, in cui si è consumato il peggiore scherzo che destino potesse concepire» ha scritto Miseferi, che con Giacomo Battaglia ha condiviso una grande amicizia e oltre 30 anni di carriera in radio e tv.

«Da quel momento non è trascorso giorno che io non ti abbia, non solo pensato ma citato, menzionato, raccontato. Perché sei sempre con me e con coloro che ti hanno voluto bene ed hanno avuto la fortuna di godere del tuo affetto. E lo si percepisce nell'aria e nella vibrazione della voce, quando parliamo di Te. E sai qual è la cosa più bella? È che continueremo sempre a farlo! Ti abbraccio fin Lassù!».

