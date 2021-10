GFVip, Signorini attacca Lulù sulla sua relazione con Manuel «Non fare la bambina», lei non ci sta «Che ne sapete voi». Nei giorni scorsi Bortuzzo aveva più volte respinto le avance della Selassiè, la clip è stata mostrata anche durante la diretta della nona puntata.

Manuel Bortuzzo dopo le litigate dei giorni scorsi è stato chiarissimo con Lulù nel non volere una storia. Alfonso Signorini parla con la piccola Selassiè che risponde: «Non ho mai pensato fosse un fidanzato, ma non è un amico. E' una conoscenza, sarei folle a pensarlo. Tutto è iniziato in maniera serena, ma avendo problemi fuori di qua molto più gravi, ci sono dei momenti in cui presa dal panico ho avuto momenti infantili che non fanno parte della mia vita».

Manuel, a differenza dei giorni precedenti, è meno perentorio: «Mi sono lasciato andare molto di cuore, saltando la parte in cui ci dovevamo conoscere, vedendo certe piccole cose me ne sono immaginate tante altre che ho già passato e allora anche no. Sophie è una bellissima ragazza ma non ho alcun interesse»

«Lulù - spiega Alfonso - non fare la bambina, certe cose le devi anche capire. Se Manuel dice che non gli piace Sophie, non significa che gli interessi tu», ma Lulù non vuole sentire ragioni «Io so cosa ci siamo detti».

