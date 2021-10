GFVip, paura nella notte. La principessina sveglia tutti: «Sento una donna urlare!»

Paura al Grande Fratello Vip, nella notte Clarissa Salassiè sente delle urla arrivare dall'esterno della casa. Al Grande Fratello Vip una serata molto agitata, con la principessina Clarissa che sveglia i coinquilini e li avverte terrorizzata: «Sento le urla di una donna!»

GFVip, paura nella notte. La principessina sveglia tutti

Paura nella casa del Grande Fratello Vip: in piena notte Clarissa Salassiè richiama l’attenzione degli altri concorrenti: «C’è qualcuno sveglio? – chiede ai coinquilini - Sento le urla forti di una donna, non sto scherzando. Sono urla forti, forti. Non stavo sognando, sono sveglia…».

Gli altri nella camera sembrano non aver sentito niente e cercano di tranquillizzarla, ma Clarissa insiste: «Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte». La tensione aumenta e la principessina chiede a Gianmaria Antinolfi di bloccare la porta: «Chiudete la porta, mettete il sigillo. Qui è pericoloso, chiudiamoci dentro. Ho paura, non si sa mai cosa può essere». La situazione alla fine è tornata alla normalità, anche se rimane ancora insoluto il mistero delle urla notturne sentite esclusivamente dalla Salassiè.

