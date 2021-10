GFVip, diretta decima puntata: Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini nella casa per Manuel Bortuzzo. A rischio uscita questa sera Amedeo Goria, Davide Silvestri e Raffaella Fico. Su Leggo.it il liveblogging dove poter seguire minuto per minuto le dinamiche della casa.

Decimo appuntamento con il Grande Fratello Vip e tantissimi argomenti di cui discutere. Innanzitutto c'è l'improvviso avvicinamento tra Sophie e Gianmaria, ma anche l'amicizia speciale tra Miriana e Nicola.

Non mancheranno i momenti di tensione con la Ricciarelli che non vede di buon occhio la neo coppia formata da Pisu e dalla Trevisan, e l'immancabile Soleil che vede nell'avvicinamento alla Codegoni da parte del suo ex solo una strategia.

amore al capolinea invece per Lulù e Manuel Bortuzzo, quest'ultimo, che pare avere qualche fastidioso problema di salute, riceverà una bella sorpresa che gli risolleverà sicuramente l'umore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 20:55

