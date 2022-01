GF Vip, Vladimir Luxuria choc a Pomeriggio 5: attacco a Katia Ricciarelli. «Le manca qualcosa, le serve un toy boy»

In vista della puntata di lunedì 10 gennaio, a Pomeriggio 5 News si torna a parlare del caos piombato nella casa del Grande Fratello Vip. Simona Branchetti cerca di far chiarezza sull'esasperazione sempre più percepibile all'interno della casa più spiata d'Italia e la lente d'ingrandimento ricade sulla trasformazione di Katia Ricciarelli.

Nei quattro mesi di convivenza forzata, la soprano è cambiata e sembra più nervosa e acida. Se all'inizio dell'avventura nel reality show, Katia Ricciarelli era la zia più grande capace di donare saggezza, amore e conforto agli altri inquilini, adesso Katia è sempre più inviperita. E, ad ogni scintilla, scoppia con frasi choc che hanno esasperato gli animi di tutti. Qualcosa è cambiato... E Simona Branchetti chiede la sua opinione all'opinionista di Pomeriggio 5 News: Vladimir Luxuria.

L'ex deputata senza peli sulla lingua attacca Katia e lancia la frecciatina: «Katia non mi piace per niente. Ha un linguaggio volgare, razzista, sessista e omofobo. In questo momento è così acida che se prende un bicchiere di latte, si trasforma subito in yogurt». Ma la giornalista che conduce il programma pungola ancor di più la Luxuria. «Secondo voi qual è il motivo di questa sua trasformazione?».

Vladimir non si trattiene e, con ironia, lancia la frecciatina choc alla 75enne. «Ha qualcosa che le manca, si vede. Consiglio agli autori del Grande Fratello di regalare una torta a Katia, dalla quale uscirà un bel toy boy. Poi consiglio di far passare una notte a telecamere spente ai due. Vedrete che il giorno dopo Katia tornerà ad essere la persona amorevole e serena che conoscevamo».

