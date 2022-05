Gf Vip, spuntano nuovi nomi sugli opinionisti della prossima edizione: ecco i favoriti

Rumors sui nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Da giorni si vocifera su chi ci sarà a giudicare i concorrenti della prossima edizione e spuntano nuovi nomi. Dopo l'addio ufficiale di Sonia Bruganelli, anche Adriana Volpe non non dovrebbe tornare a settembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Dunque, chi ci sarà?

Leggi anche > Can Yaman cambia casa a Roma e sbotta sui social: «Non ce la faccio più con stalkeraggio»

Da giorni si vocifera della presenza di Patrizia Groppelli, già opinionista per Barbara d’Urso. Ma a fornire alcuni nomi è Dagospia. Secondo il sempre ben informato sito di Roberto D'Agostino a Mediaset starebbe girando una voce secondo la quale al posto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dovrebbero arrivare Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. E con loro il divertimento sarebbe assicurato! «Una voce che se confermata sarebbe una bomba», ha scritto Dagospia. In attesa di conferme o smentite, da parte dei diretti interessati oppure di Signorini, per il momento quelle in circolazione sono soltanto indiscrezioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA