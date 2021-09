Gf Vip , il post di Sonia Bruganelli su Adriana Volpe: «Si vede che abbiamo visioni diverse». Fan furiosi: «Sei snob». Ieri sera, è andata in onda la prima puntata del Gf Vip. Tra le novità della quinta edizione, le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Più di un follower avrebbe notato il fatto che tra le due non scorrerebbe buon sangue, tanto da ignorarsi per tutta la sera.

E oggi, la signora Bonolis ha risposto ai commenti dei fan con un post sibillino proprio sul suo rapporto con Adriana Volpe. Nel filmato, condiviso su Instagram, un frammento della puntata di ieri in cui le due opionioniste ridono durante l'esibizione di Raffaella Fico. Sonia Bruganelli scrive nella didascalia: «Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse‼️😜». Come a dire «La pensiamo allo stesso modo e non ci sono attriti fra noi». Tanto che Adriana Volpe commenta con alcune emoticon divertite.

Credits: ufficio stampa Gf Vip

Ma parte dei follower non crederebbero a questa versione e sotto al video commentano: «Forse sarebbe più gradita una certa complicità tra voi due... Così è tutto troppo freddino». E ancora: «Che brutto esempio state dando ignorandovi». «Cerca di essere meno snob». Insomma, amiche per la pelle o rivali? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 23:10

