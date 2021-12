Gf Vip, Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: «Non so come ho potuto baciarlo»

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Così Soleil Sorge, dopo la frequentazione e la successiva rottura con Gianmaria Antinolfi, poi passato tra le braccia di Sophie Codegoni e ora di Federica Calemme, ritorna a parlare della sua storia con l'imprenditore napoletano.

Le dure parole di Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi

Confidandosi con Jessica Selassié, Soleil Sorge ha espresso ieri alcune perplessità sull'ex partner. «Non capisco come io possa anche solo aver baciato Gianmaria» confessa l'influencer a Jessica in veranda. «È lontano da qualunque cosa che mi può attrarre in un uomo. Dalla risatina che fa, come mangia, alle risposte da cafoncello, tutto».

«Sei sempre una malefica», le fa notare Jessica Selassié. «Anche da amica non lo sopporto. Poi mi fa tenerezza e lo aiuto cercando di stargli vicino, ma poi lo guardo e…». Pur riconoscendo una certa avvenenza fisica nell'ex fidanzato, Soleil Sorge non riesce a capacitarsi di come abbia potuto avere una storia con Gianmaria: «Anche umanamente ha tutto ciò che non mi ispira».

Non è la prima volta che Soleil Sorge attacca Gianmaria Antinolfi, verso il quale ha sempre avuto un atteggiamento ambivalente al Gf Vip. Prima dell'eliminazione di Biagio D'Anelli, la ragazza aveva confidato all'opinionista di considerare il gieffino «un codardo» perché incapace di prendere una posizione definitiva con Sophie Codegoni.

