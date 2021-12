GF Vip: Soleil contro Sophie, ma il padre della Codegoni la "fulmina" su twitter: «Meglio rifarsi le tette che i mariti degli altri». La diretta della 26ma puntata del GFVip si apre con un scontro tra prime donne. Come sempre quando c'è una lite di mezzo, c'è la provocatrice per eccellenza: Soleil.

Nei giorni scorsi Soleil ha lanciato una provocazione di dubbio gusto nei confronti della piccola Sophie. In occasione dello shooting per la copertina di CHI, l'influencer ha detto all'ex tronista : «Sei più piena di plastica che di personalità».

Durante la diretta del venerdì sera , Alfonso Signorini ha chiesto alle due donne di raccontare meglio l'accaduto. «Mi sono sentita umiliata» commenta Sophie, mentre Soleil come sempre non ha alcuna intenzione di chiedere scusa: «Fare retromarcia su una battuta? Sono peggio gli insulti che ha fatto lei fuori luogo. Adesso vogliamo rendere la situazione più grande di quello che è? La mia non era una offesa sulla plastica ma sulla mancanza di personalità».

In difesa di Sophie Valeria Marini: «E' una provocazione fuori luogo fatta da Soleil ha rovinato un momento magico, ho provato a parlarci, ma non era il momento». La Cipriani: «Sono stanca di sentire queste offese, non si offendono le persone, sono stufa»

Il padre di Sophie ha commentato: «Meglio rifarsi le tette che i mariti degli altri». Il commento di Soleil: «Questo padre è caduto davvero in basso ed è peggio della figlia». Signorini vuole chiudere il discorso: «Voglio sdrammatizzare ma non mi sembra questo il momento opportuno di parlare di chirurgia. Quindi basta».

La discussione prosegue la Marini continua a sottolineare la mancanza di rispetto di Soleil che però non ha alcuna intenzione di fare retromarcia e anzi le dice a muso duro: «Stai al tuo posto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 01:43

