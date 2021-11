GF Vip, Signorini stuzzica Belli: «Perchè sembra che reciti sempre», l'attore balbetta. Terminata la partita della nazionale italiana su Rai 1. Finalmente si accendono i riflettori sul triangolo amoroso più discusso di questa edizione - Alex - Delia - Soleil.

Venerdì scorso Delia, moglie di Alex Belli, ha voluto un confronto solo con Soleil rifiutando un faccia a faccia con il marito. L'attore vede le immagini complete per la prima volta durante la diretta di lunedì sera e si dissocia da tutto quello che la moglie ha detto.

«Non mi piace vedere questi battibecchi - spiega Belli - Delia non mi ha dato del coniglio ha detto "come un coniglio cade nella trappola". Io e Soleil stiamo bene in amicizia, spero che Delia possa entrare qui e capire tutto».

Il rapporto tra Soleil e Belli è sempre più forte tanto che lei indossa anche la sua camicia durante la diretta, gesto che diverte molto Belli: «Non gliel'ho data, se l'è presa. Mi fa piacere che possa prendere le mie cose», ride di gusto. «Sinceramente - sottolinea Soleil - non me ne frega più di tanto e Delia con tutti gli insulti che mi ha detto se lo merita».

A stuzzicare Belli ci pensa Alfonso Signorini «Alex dentro la casa sembra che reciti, ogni reazione è così impostata, a metà tra Centovetrine e Lory Del Santo. Perchè c'è questa impressione così diffusa?»

Belli sempre sorpreso, poi recupera il suo aplombe: «Al di là della mia voce che è questa, io vivo senza maschere nè barriere, non mi risparmio su niente. Sono il primo a dire che quel confronto a me non piace». Montano affonda il coltello: «Sembra una fiction montata male».

