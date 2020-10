Gf Vip , paura per Andrea Zelletta: «È uscito dalla Casa per motivi personali». Fan in ansia: «Sta male?». Oggi pomeriggio, Andrea Zelletta è sparito per diverso tempo dalla casa del Grande Fratello Vip. Tanto che gli inquilini hanno iniziato a domandarsi dove fosse. Patrizia De Blanck ha chiesto più volte sue notizie, ma nessuno fino ad ora aveva risposto.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci, incontro choc con Stefano Bettarini al Gf Vip. «C'è una passione travolgente»

Qualche minuto fa, Francesco Oppini ha comunicato ai ragazzi l'uscita momentanea dalla Casa dell'ex tronista per motivi personali. La regia però, in quel momento, avrebbe censurato l'audio. Subito dopo, sull'account social del Grande Fratello Vip è apparso il comunicato ufficiale: «Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa per motivi personali».

Immediati i commenti dei fan preoccupati su Twitter. «Cos'ha? Sta male?», chiedono alcuni. E ancora: «Speriamo davvero che stiano bene sia lui che i suoi cari». Restiamo in attesa di notizie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA