GF Vip, Manuel Bortuzzo e il sogno di tornare a camminare: «Crederci in due è meglio che in uno». Prima di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello durante la diretta di lunedì sera, Manuel ha avuto parole bellissime per la sua Lulù.

All'inizio del Grande Fratello Vip era quasi infastidito dall'insisitenza di Lulù, ora dopo quasi quattro mesi tutto è cambiato. La dedizione e la constanza della principessa Selassiè sembrano aver fatto crollare il muro di diffidenza di Manuel e ora i due sembrano innamoratissimi.

L'amore di Lulù ha fatto ritrovare a Manuel anche la voglia di combattere. «Mi mancherà moltissimo - dice Lulù - starò però qui con le persone che mi vogliono bene, non sono Manuel ma mi sentirò meno sola».

«La lontananza non è un problema - spiega Manuel - io mi metto a posto e ricomincerò più forte di prima. Tra poco sono tre anni dall'incidente, trovare uno spiraglio così grande ti dà forza, crederci in due è meglio che in uno. Crederci in tanti ti dà forza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 22:41

