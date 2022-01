GF Vip, Manila Nazzaro spiffera le nomination a Katia e il web insorge: «Voto influenzato»

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, ormai sono una coppia ben consolidata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Da quando nel loft di Cinecittà è scoppiato il caos con gli inquilini che si sono divisi in due gruppi, il rapporto tra le due è diventato sempre più profondo e fatto di grande complicità. Forse anche troppa... E Manila nelle ultime ore ha infranto il regolamento rivelando a Katia le nomination.

Le nomination per il Grande Fratello sono una cosa molto seria. Tutti i concorrenti sanno il valore che ricoprono e anche Alfonso Signorini, ogni volta, è sempre molto attento che non vengano influenzate. In un momento di distrazione, però, Manila Nazzaro ha infranto il regolamento e ha fatto sapere a Katia Ricciarelli l'esito del voto nella sala led.

I telespettatori, sempre molto attenti agli sviluppi del gioco, si sono scagliati contro l'ex Miss Italia. L'ultima puntata del reality show di Canale 5 è stata ricca di colpi di scena. In primis la discussione in diretta tra Alex Belli e Delia Duran, che ha annunciato di voler prendere una pausa dal loro rapporto, visto che l'attore continua a pensare a Soleil Sorge e quello che c'è stato fra loro all'intenro della casa. Ma non è stato l'unico colpo di scena.

Il momento dell Nomination, è sempre vissuto con una certa sacralità, sia dai concorrenti che dal pubblico. È sicuramente la fase del gioco più temuta ed è lì che si vedono le strategie dei concorrenti, che possono cercare di eliminare gli avversari. Alfonso Signorini è sempre molto attento ad ogni singolo dettaglio e con molta attenzione garantisce che chi è immune e, dunque, vota nel confessionale, non sappia cosa avviene all'interno della sala led.

Ma questa volta al presentatore e anima dello show è sfuggito il dialogo tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. L'ex Miss Italia ha rivelato alla soprano l'esito delle Nominatio, infrangendo il regolamento: «Miriana da Soleil, Soleil da Miriana. Soleil ha preso anche da Manuel, boh ne ha prese. Manuel l’ha presa da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che va via’».

Ad Alfonso Signorini è sfuggito, ma non al pubblico che si è infuriato, certo che le rivelazioni dell’ex Miss Italia abbiano in qualche modo influenzato la scelta di Katia. La Ricciarelli ha scelto di dare il suo voto a Federica Calemme, ammettendo: «Io non saprei chi votare, ma siccome continuo a non avere un dialogo con Federica, a questo punto voto lei. Anche perché, Giacomo ha una possibilità con Gianmaria… È tanto solo, ha bisogno di compagnia».

Secondo alcuni, la scelta di votare Federica è data dal fatto che per Soleil sarebbe facile battere la modella al televoto, dato che non gode dello stesso numero di fedeli seguaci. Nel frattempo, Miriana Trevisan ha esultato per il crollo di Sorge, che ha scoperto di aver perso lo scettro di preferita dal pubblico, andato a Nathaly Caldonazzo.

Nella prossima puntata, vedremo se Alfonso Signorini deciderà di punire in qualche modo questa violazione del regolamento. Anche se, vista la politica scelta in questa sesta edizione, probabilmente arriverà solo un rimprovero ad una Manila Nazzaro sempre più protagonista nelle trame strategiche all'interno della casa.

