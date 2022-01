GF Vip, a Dayane Mello manca Soleil: «Siamo fatte l'una per l'altra». Possibile ingresso nella casa?

Soleil Sorge ha una tifosa accanita al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello fa il tifo per lei e non lo nasconde, anzi lo rende pubblico e lo fa sapere a tutti i suoi follower. La modella brasiliana dopo aver vissuto in prima persona l'esperienza del reality show, lo scorso anno, dimostra il suo orgoglio nei confronti dell'amica e confessa di sentirne la mancanza.

Leggi anche > GF Vip, Katia Ricciarelli smascherata sui social: «Fa accordi con Soleil e Manila»

Le due si sono conosciute durante l’ultima edizione di Pechino Express, viaggiando in Oriente fianco a fianco con la voglia di arrivare fino alla fine del viaggio insieme ai loro zaini. Dopo un adattamento non certo semplice tra le due, con il passare del tempo fra Dayane e Soleil è scoppiata un'amicizia vera e sincera che le ha portate ben presto a diventare inseparabili. Le due modelle non hanno mai nascosto il bel rapporto che è nato proprio durante quel viaggio estenuante in giro per l'Oriente.

Lo scorso anno Dayane era reclusa nella casa del Grande Fratello, per la quinta edizione, e Soleil ha fatto un tifo esasperato per la modella brasiliana. Adesso i ruoli si sono invertiti e Dayane, conclusa l'esperienza a La Fazenda, il reality show brasiliano che l'ha vista anche protagonista di diverse polemiche e scandali, Dayane è tornata in Italia e si sta dando da fare per supportare l'amica.

Su Instagram ha espresso tutto il suo amore nei confronti dell'inquilina che si è resa protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. «Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra», ha ammesso Dayane in un Instagram Stories ai suoi follower.

Una frase che molti suoi fan hanno interpretato come un possibile indizio. Dayane Mello entrerà nella casa per salutare l'amica e starle vicino in quest'esperienza che lei ha già vissuto lo scorso anno? Un'idea allettante, ma che la bella modella brasiliana sembrerebbe aver già depennato dalla sua lista degli impegni. Dopo l'esperienza al reality brasiliano, Dayane ha bisogno di stare accanto a sua figlia che non ha visto per molto tempo e quindi una sua partecipazione al GF Vip 6 non sembra essere nei suoi piani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Gennaio 2022, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA