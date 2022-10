Dopo l'eliminazione "forzata" di Elenoire Ferruzzi e l'addio di Ciacci e della Lamborghini, il Grande Fratello Vip corre ai ripari e giovedì prossimo entreranno sei nuovi vip. L'annuncio ufficiale è arrivato da Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 31 ottobre.

GF Vip, diretta tredicesima puntata: questa sera la storia di Antonino Spinalbese

GF Vip, l'annuncio ufficiale di Signorini: «Giovedì entrano sei nuovi vip». Ecco chi sono (Credits Uff. St. Mediaset)

Chi sono i nuovi concorrenti del GFVip

Giovedì 3 novembre sei nuovi vip entreranno nella casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio di Alfonso Signorini durante la diretta della tredicesima puntata. Bocche cucite sui nomi dei prossimi vipponi ma ovviamente in rete circolano i primi rumors.

Il sito Davide Maggio dà per certi almeno due vipponi: Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e anche ex Grande Fratello Vip ed Edoardo Tavassi, dopo il grande successo dell'Isola dei Famosi in tandem con la sorella Guendalina. Smentito, almeno per ora, l’ingresso di Eliana Michelazzo.

Tra gli altri nomi al momento in circolazione: Sarah Altobello, Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, Akash Kumar, Oriana Marzoli e Raffaello Mazzoni.

