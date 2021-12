GF Vip, Alex Belli attacca Soleil: «Mi hai voltato le spalle», lei replica: «Frena tua moglie». Anche se non è più nella casa, l'attore è super protagonista anche dirante la diretta della ventinovesima puntata.

Leggi anche > GF Vip, diretta 29ma puntata: stasera nella casa arrivano Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d’Aragona

(Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e ufficio stampa Mediaset)

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: il triangolo del Grande Fratello Vip continua a tenere banco anche durante la diretta di lunedì 20 dicembre. Dopo l'uscita di Alex, Soleil sta prendendo sempre di più le distanze dal suo ex amico.

«Apprezzo tutto quello che ho vissuto con Alex - spiega Soleil a Signorini - mi ha però aperto gli occhi sul suo modo di essere che non mi è piaciuto. Ora però devo andare avanti». Il conduttore chiede all'influencer della famosa notte sotto le lenzuola: «Io sono ferita come amica ma non come donna - risponde Soleil - tutto quello che ho vissuto con Alex lo rifarei». Signorini però puntalizza: «Rifareste l'amore?», ma Soleil nega: «Non lo abbiamo mai fatto, capisco che come sia stata fraintesa la nostra amicizia possa essere stato frainteso quel movimento sotto le lenzuola»

Soleil vede l'intervista di Alex Belli e la moglie a Verissimo, ma Soleil ride di gusto: «Chi manca di rispetto non sono io ma è Delia che manca di rispetto a se stessa perdonandolo. Ribadisco il peggio è quello che c'è stato fuori le lenzuola. Comprendo la donna ferita ma non comprendo Alex come amico che continua ad andare in giro con la moglie a farle dire quelle cose. Io non sono mai stata innamorata di te, siete voi che dovete andare da un consulente»

Alex si scalda: «Non accetto che passi questo messaggio. Io a Sole ho voluto un mondo di bene. Io difendo lei e mia moglie che è stata male, più di dirle che le voglio bene è lei che mi ha girato le spalle appena sono uscito».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 01:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA