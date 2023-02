Gerry Scotti, confessione a Verissimo: «Mamma e papà morti entrambi in un giorno, senza un’avvisaglia»

di Redazione web

Ospite a Verissimo, Gerry Scotti rivela: «Sono nato sul tavolo». Lo storico conduttore, ormai padre e nonno, ha raccontato il modo in cui è nato, un po' bizzarro per i tempi odierni. «L'ostetrica disse a mia madre che non c'era tempo di andare in ospedale, per cui.. sono nato sul tavolo di casa». E, ironicamente, Silvia Toffanin ribatte: «E' per questo che vuoi sempre mangiare?» provocando la risata del conduttore.

Le lacrime per la morte dei genitori

Il momento piu' toccante dell'intervista è stato quando Gerry Scotti ha voluto ricordare i suoi genitori: «Mia mamma e mio papà sono morti entrambi in un giorno (in anni diversi, ndr), senza un’avvisaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare. Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato quattro anni più tardi. Li ho salutati tutti e due la sera prima e il giorno dopo non c’erano più. Lì scopri che tu sei una pallina del pallottoliere: non provate a fare i calcoli con la vita, perché all’improvviso arriva qualcuno, scuote il pallottoliere e voi non siete più nessuno».

Si prepara alla nuova edizione dello Show dei record Gerry che, anche quest'anno, condurrà con piacere in prima serata su Canale 5 da metà gennaio.

Nonno bis

Da poco, il celebre conduttore è diventato nuovamente nonno bis. A comunicarlo è stato lui stesso: il conduttore di Caduta Libera ha annunciato su Instagram il lieto evento, rivelando che la notizia è arrivata proprio mentre stava registrando la nuova edizione de Lo Show dei Record. Con tutti i dettagli del caso, Scotti ha raccontato un particolare della nascita del piccolo: si chiama Pietro ed è venuto al mondo il 10 gennaio 2023 alle ore 18:10. Il bambino è dunque il fratellino della piccola Vittoria, la prima nipote di Gerry Scotti, nata a dicembre del 2020.

L'esclusiva

Al Corriere della Sera, la nuora Gerry Scotti ha parlato della seconda gravidanza qualche settimana. Al giornale, Scotti aveva confermato che il suo primogenito Edoardo l’avrebbe reso nuovamente nonno proprio con l’arrivo del nuovo anno, raccontando tra l’altro un altro aspetto della sua vita familiare più delicato. Edoardo Scotti, infatti, è il figlio che Gerry Scotti ha avuto nel 1992 dalla prima moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e dalla quale ha divorziato nel 2009.

