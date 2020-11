Gerry Scotti torna a Tu Si Que Vales, il Covid lo costringe a collegarsi da casa: il gesto scaramantico

A Tu Si Que Vales mancava Gerry Scotti, che si è collegato da casa perché ancora positivo al Covid. Ieri, durante la semifinale dello show condotto da Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi come giurati, il conduttore ha mostrato la sua solita verve. Non sono mancati siparietti come quello in cui un esperto di yoga gli ha augurato «una pronta guarigione» e lui ha risposto «Mi sto toccando», con tanto di gesto scaramantico.

Gerry Scotti è stato ricoverato in ospedale a causa del coronavirus e ha raccontato di aver dovuto ricorrere al casco per l'ossigeno per i problemi respiratori dovuti all'infezione. Un'esperienza che lo ha toccato profondamente soprattutto perché ha visto attorno a lui tanta sofferenza: «Non è stata una passeggiata. Ho visto la storia vera. Tutti sperano di non prenderlo, quando lo prendi speri che sia una di quelle forme per cui te la cavi con la tachipirina... Vedevo dal mio letto quelli della terapia intensiva».

Ora però è a casa in attesa di riprendersi definitivamente e di negativizzarsi al tampone. In collegamento da casa ha anche espresso il suo rammarico per non poter essere con i componenti della sua scuderia. «Che tristezza vedervi e non poter essere lì», ha detto Gerry. Ora la speranza è di poter prendere parte alla finalissima.

