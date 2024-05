Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna e il ricordo di Mike Bongiorno: «Una sola cosa non mi sono sentito di fare...»

di Redazione web

«Ingratitudine verso Mike Bongiorno? Dovete parlare con gli altri, certo non da parte mia, Mike è stato il mio idolo da quando era bambino a quando è morto». Lo ha detto, a margine di un incontro a Dogliani al Festival della Tv, Gerry Scotti che dal 6 maggio omaggia Mike Bongiorno a 100 anni dalla nascita conducendo La ruota della fortuna su Canale 5.

Lucio Presta: «Amadeus? Ha fatto una cosa che non si fa. De Martino? Chi tradisce una volta tradisce sempre»

«Ho cercato di fare La ruota della fortuna a modo mio perché se no sarebbe stato scimmiottare, nel grande rispetto dei crismi perché ogni gioco ha una liturgia e Mike era un vescovo, un papa dei game. Ho cercato di rispettare i suoi tempi, i suoi modi, una sola cosa ho evitato: di dire Allegria, non me la sono sentita» ha osservato il presentatore. Al termine dell'incontro a Dogliani, Scotti ha invitato il pubblico a gridare Allegria dopo aver fatto un filmato dal palco con il cellulare. «Sei anni fa qui a Dogliani avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare La ruota della fortuna, ma non avevo la più lontana idea che l'avrei fatta davvero e avrebbe avuto così tanto successo. Ringrazio Mike».

Bagno di folla per Gerry Scotti

È stato un bagno di folla per Gerry Scotti al Festival della Tv di Dogliani tra selfie e autografi. «Sono onorato di essere così amato, ci sono nell'ordine bambini di nove anni e signore di 90. È una soddisfazione» ha commentato il popolare presentatore. «Essere chiusi in una scatola com'è la televisione ti fa un pò perdere il contatto.

Gerry Scotti e le parole su Pioli da tifoso del Milan

«Pioli ha fatto il massimo che poteva fare con i mezzi e gli elementi che aveva a disposizione. Il secondo posto di quest'anno con un'Inter irraggiungibile è un buon risultato. Forse tutti ci aspettavamo qualcosa in più in Europa, ma lì abbiamo mancato clamorosamente». Così Gerry Scotti al Festival della Tv d Dogliani. «È stato un galantuomo. Non si danno mai i voti, ma io gli do un bell'8+. Nello stile della sua uscita dal Milan credo abbia da insegnare. Ora vediamo chi viene», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA