Gerry Scotti e la frecciatina alla concorrenza: «Ecco la differenza tra noi e la Rai»

Caduta Libera è tornato su Canale 5 con una nuova edizione: al timone del game show come sempre Gerry Scotti che non si è lasciato scappare l’occasione di tirare una frecciatina alla rete concorrente, la Rai. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com



Totti e Ilary, 'Ci sono passato anch'io': Gerry Scotti e il retroscena sulla separazione tanto chiacchierata

Aurora Ramazzotti incinta: svelato di chi era il test di gravidanza esibito con Michelle Hunziker

#gerryscotti e la frecciatina alla concorrenza: «Ecco la differenza tra noi e la #rai» https://t.co/jSiOZfgZ6k — Leggo (@leggoit) August 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA