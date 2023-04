Gerry Scotti, il funerale in diretta da Pio e Amedeo. L'inquietante scena scatena il web: «Agghiacciante»

di Redazione Web

Gerry Scotti protagonista della seconda puntata di Felicissima Sera - All inclusive, lo show del duo comico formato da Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Il siparietto che ha visto il funerale in diretta di Gerry Scotti ha scatenato non poche polemiche sul web. Lo sketch sulla finta morte del conduttore è stato ritenuto dai telespettatori «inquietante» e di «cattivo gusto».

Gerry Scotti, il finto funerale in diretta

Pio e Amedeo si sono immaginati il funerale di Gerry Scotti e hanno così preso la malsana decisione di interpretarlo in diretta su Canale 5. Alla proposta di inscenare la sua morte, il conduttore non ha esitato e ha accettato senza battere ciglio.

Gerry Scotti si è disteso sul letto tenendo il rosario in mano. A rendere il tutto ancora più credibile ci hanno pensato le donne vestite a lutto che hanno accerchiato il letto del noto conduttore imitando gesti e grida di disperazione. Accanto a loro, Pio e Amedeo che hanno fatto entrare in studio una bara fatta su misura per Gerry Scotti.

I commenti

Il video condiviso sulla pagina ufficiale dello show di Pio e Amedeo su Instagram ha ottenuto tanti commenti da parte di chi si è gustato la scena e ne ha apprezzato la vena scaramantica.

Non sono mancati, tuttavia, i commenti di chi ha considerato lo sketch inquietante e di pessimo gusto da mandare in onda in prima serata su Canale 5: «Ma ci pensate due volte prima di trasmettere scene del genere in diretta?», ha scritto un utente. «Scena agghiacciante, io non ho assolutamente apprezzato», ha commentato qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 11:53

