Gerry Scotti tona a Tu si que vales. In studio e da casa: «Grazie a tutti voi»

Gerry Scotti torna in tv dopo il ricovero in ospedale a causa del coronavirus. Il conduttore televisivo è comparso su uno schermo a Tu si que vales, posizionato in quello che di solito è il suo posto da giurato. Gerry è stato male a causa del covid, motivo per cui è stato costretto ad allontanarsi dagli schermi, ma ora le sue condizioni sembrano essere migliorate.

Nell'ultima puntata del programma si vede prima il conduttore in studio, poi appare su uno schermo. Questo perché il programma è stato registrato in due tempi con i vari tagli che sono stati assemblati poi in fase di montaggio: una prima parte è stata registrata prima che il celebre conduttore risultasse positivo al Covid-19 mentre la seconda dopo che Gerry era già in isolamento a casa.

La registrazione è precedente quindi al suo ricovero, ma il suo stato di salute sembra comunque essere in miglioramento. Nel corso della puntata Gerry ha ringraziato tutto il pubblico e le persone che lo stanno supportando in questo periodo. Poi ha aggiunto in modo ironico: «Sono in poltrona, ma sono sulla poltrona dalla quale in genere guardo la tv».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 13:43

