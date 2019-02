Gerry Scotti torna in tv con "Chi vuol essere milionario?"

Dopo il grande successo ottenuto dagli speciali in onda in dicembre e gennaio, con puntate record che hanno sfiorato i 4 milioni di spettatori, da giovedì 21 febbraio Gerry Scotti torna con quattro nuovissimi appuntamenti in prima serata di “Chi vuol essere Milionario?”.



Ottima cultura generale, nervi saldi e il coraggio di rischiare sono le caratteristiche fondamentali per affrontare la scalata alle 15 domande del game show e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro. I concorrenti, oltre al loro talento e preparazione, possono contare nei momenti di difficoltà di gioco su 4 aiuti: il “50 e 50”, “Chiedilo al pubblico”, “Chiedilo al tuo esperto in studio” e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore che sta diventando un momento cult del programma. Il format nel 2018 ha celebrato i suoi primi vent’anni ed è presente in oltre 120 paesi nel mondo. Su Canale 5 è andato in onda per la prima volta nel 2000 e da allora è sempre stato condotto da Gerry Scotti. Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA