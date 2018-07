Georgette Polizzi torna in ospedale: «Inizio una nuova cura, ho paura ma non mollo»

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna in ospedale. L'ex protagonista di, sta combattendo da tempo con la, che ha scoperto di avere solo pochi mesi fa. La Polizzi, sostenuta dal suo fidanzatoha condiviso con i suoi follower tutti gli attimi di paura, ma anche tutta la sua voglia di vivere.Coì ha deciso di annunciare ai "pollini", come chiama i suoi fa, che domani verrà nuovamenta rocoverata - questa volta in day hospital - per seguire la sua prima terapia."Pollini eccomi qui... - scrive Georgette - Chi mi segue da un po’, sa che ho sempre utilizzato i social per raccontare la mia vita a 360 gradi! Ho raccontato la verità nel bene o nel male, voglio che la mia pagina non sia semplicemente una vetrina che mostra solo le cose belle ,i viaggi e la bella vita! Del resto sono convinta che siano veramente poche le persone che nella vita non hanno problemi,sono poche quelle che non inciampano !La vita vera è fatta anche di sacrifici, di dolori, di lotte continue,la vita vera è fatta anche di lacrime amare!!Ho condiviso con voi anche quello che mi è accaduto,la mia lotta contro una compagna Lei “la SM”che ha deciso di entrare nella mia vita stravolgendola!Condividendo con voi il mio percorso,il cuore si è riempito di gioia perché ho scoperto di aver lanciato un messaggio importante a tutte le persone che pensavano di non farcela,nel mio piccolo ho aiutato chi brancolava nel buio!"Risalgono ad Aprile le sue prime immagini sulla sedia a rotelle che hanno messo in allarme tutti."Oggi - continua nel suo lungo post - ho deciso di condividere con voi anche quello che sto per fare!Martedì verrò ricoverata in day hospital per iniziare la mia prima terapia! È un farmaco nuovo in commercio che si chiama:Ocrelizumab che è un anticorpo monoclonale umanizzato, progettato per agire in maniera selettiva nei confronti delle cellule B CD20+,un tipo specifico di cellule immunitarie considerate tra le principali responsabili del danno alla mielina e all’assone che nella sclerosi multipla determina disabilità.I dottori mi hanno elencato gli effetti collaterali e lo ammetto un pochino di paura c’è!!Ma ho deciso che vi racconterò il mio percorso,nel bene e nel male!Perché in questi 2 mesi ne ho sentite tante,forse troppe a riguardo!Io ho voluto affidarmi in toto alla medicina perché credo che farà passi da gigante!! Molte persone rifiutano le terapie affidandosi a metodi caserecci o non sicuri! Per questo vi dirò tutto!! Vi racconterò come, perché e cosa accadrà! Nonostante mi vediate come una guerriera un po di fifa c’è ma come sempre sono certa che tornerò più forte di prima!!".