Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima sfottuto dal web, poi il lieto fine via Twitter. Piccoli miracoli della rete.uno degli attori di punta della serie cult, alla fine dello show tv, (nel 1992) ha vissuto più bassi che alti nel cinico mondo di Hollywood. Pochi ruoli e compensi bassi lo hanno costretto a cambiare vita. Qualche giorno fa, un fan, lo ha riconosciuto alla cassa di Trader Joe's, una catena americana di supermercati, e lo ha immortalato in una fotografia. Scatto, condiviso sui social che ha fatto il giro del web. Ma più che i commenti positivi nei suoi confronti, hanno pesato quelli contrari.Molte le offese per il lavoro che stava svolgendo dopo anni passati a recitare al fianco di Bill Cosby, star del piccolo schermo di grande popolarità negli anni Ottanta e Novanta. Alle offese Owens ha risposto con grande dignità. “Non c'è un lavoro migliore di un altro. Ci può essere qualche lavoro pagato meglio, qualcuno che sembra migliore su carta ma ognuno ha la sua dignità” ha affermato nel seguitissimo talk show Good Morning America in onda sulla Abc.Un'esposizione mediatica involontaria quella di Geoffrey Owens che come ha dichiarato a Hollywood Reporter “non sto cercando aiuto a causa della mia situazione. Ho scelto questa vita e l'accetto”. Ma tornando al piccolo miracolo della rete, il tam tam sui social seguito alla pubblicazione di quella foto ha acceso l'interesse del produttore e regista, Tyler Perry, nei confronti dell'attore dei Robinson. Ed ecco che via Twitter è arrivata un'offerta di lavoro per una serie tv. “I’m about to start shootings OWN’s number one drama next week! Come join us!!!” La prossima settimana inizierò a girare il primo episodio della. Unisciti a noi!!! Scrive Perry in un tweet indirizzato a Geoffrey Owens. Lo show in questione, scrive il sito TMZ, dovrebbe essere The Haves and the Have Nots, un crime drama giunto alla sesta stagione. Per Owens è una seconda possibilità.