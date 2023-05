Alluvione, Gene Gnocchi scoppia in lacrime in diretta: «Siamo stati sfollati, mia moglie è riuscita a salvare le bambine»

di Redazione web

Gene Gnocchi si emoziona in diretta a Citofonare Rai2, mentre racconta il dramma dell'alluvione vissuto sulla sua pelle in Emilia-Romagna. «Sono abituato a venire lì e divertirci ma questa volta non me la sento», dice il comico nel programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Maltempo, enorme masso si abbatte sulla statale: l'auto salva per pochi centimetri, illesi quattro giovani a bordo

Nina Macori, la tiktoker 16enne che spala il fango in Romagna un balletto alla volta: «Aiuto anche con la febbre»

Gene Gnocchi: ho amici che non hanno più casa

Tra le lacrime ha raccontato la sua esperienza: «Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l'attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano.

Il racconto

Gene è stato costretto a lasciare la sua casa e con i famigliari ha trovato rifugio dai suoceri: «Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via. Ero a Roma, qui è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino si stava allagando, lei ha preso le bambine e le ha portate in salvo dai nonni. Fortunatamente l'acqua si è fermata e noi abbiamo avuto dei danni rispetto agli altri risibili. Una paura pazzesca, di fronte una cosa del genere tu sei nella condizione di dover mettere i salvo i tuoi figli».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA