Gemma Galgani, sospiro di sollievo: guarita dal Covid: «Grazie a chi mi è stato vicino»

Gemma Galgani tornerà presto a Uomini e Donne. Dopo giorni di apprensione per la malattia della Dama, risultata positiva al Covid-19, oggi finalmente la bella notizia della guarigione. Volto storico del programma di Maria De Filippi, Gemma ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico per un'intera settimana, da quando aveva annunciato la malattia durante una puntata del reality in collegamento da casa.

«Anche io sono stata colpita da quello che, attualmente, è il virus che arriva a tanti – aveva dichiarato all'eterna rivale Tina Cipollari –. Grazie per avermi invitata perché per me questo è stato molto emozionante e mi ha dato tanta forza. Sono i gesti inaspettati delle persone che ti scaldano il cuore e che ti aiutano tantissimo a superare le difficoltà».

E così è stato, come rivelato da Gemma Galgani sui social. «Sono guarita dal Covid. Solo pronunciarne il nome ci insinua ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia». Infine un pensiero a tutti i suoi fan che da anni la seguono: «Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 21:29

