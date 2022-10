I Gemelli di Guidonia: «In tour tra canzoni e gag, poi sogniamo Sanremo»

di Marco Castoro

Sui loro documenti ufficiali ci sono tre nomi Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Sul passaporto che ti apre le porte dei palcoscenici invece c’è scritto I Gemelli di Guidonia. Basta questa sigla per avere il lasciapassare per lo show e soprattutto per un tour lunghissimo che durerà mesi e che toccherà tutte le regioni italiane, come è giusto che sia per chi ha cominciato l’avventura chiamandosi Effervescenti Naturali.

Cari fratelli, il tour “Tre per 2. Tra Radio e Tv” parte da Bologna il 14 ottobre. Siamo al pronti-via…

«Un giro lungo e bello per la penisola. Uno show che racconta la nostra storia, i passaggi della nostra vita partendo dalle prime esperienze con momenti radio sul palco. Mood leggero, con la musica filo conduttore. Non solo comicità, medley, giochi musicali e imitazioni ma anche momenti seri ricordando Pino Daniele, Mango e Lucio Dalla e lanciando un messaggio di pace che di questi tempi è davvero importante, così come è importante portare tra la gente un po’ di leggerezza».

Come vi ha cambiato la popolarità?

«La gente ci vuole bene, chissà forse perché facciamo tenerezza. Ahahaha. Scherzi a parte abbiamo alzato l’asticella per crescere e raggiungere obiettivi più alti».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA