Oggi è un altro giorno, i Gemelli di Guidonia raccontano i loro esordi: «Scoperti da Fiorello durante la sua Edicola»

I gemelli di Guidonia sono i primi ospiti di Oggi è un altro gorno. Il trio di fratelli di origini Casertane che ormai da anni vivono appunto a Guidonia, alle porte di Roma, intervistato da Serena Bortone ha raccontato i suoi esordi fino all'esperienza trionfante a Tale e Quale Show dove nella prima puntata si sono piazzati primi in classifica.

Leggi anche > Aida Yespica, il dramma a Storie Italiane: «Stuprata a 7 anni, lo avevo rimosso». Eleonora Daniele commossa

I tre si sono esibiti riproponendo il celebre tormentone dell'estate Mille, con Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti. Il loro è stato un grande successo, ma gli esordi sono stati quando hanno iniziato a lavorare con Fiorello. Lo showman in quel periodo faceva il celebre programma L'Edicola, dove accoglieva spesso passanti e non persone dello spettacolo, così loro hanno deciso di buttarsi.

«Abbiamo detto ma perché non ci buttiamo pure noi, abbiamo pensato per male che va ci facciamo una foto e ce ne andiamo. Da lì tutto abbiamo fatto tranne la foto». Così è iniziata l'avventura con Fiorello tutte le mattine: «Ci ha preso in simpatia, forse gli abbiamo fatto anche tenerezza. Ci siamo presentati come Effervescenti Naturali e ci ha ribattezzato lui come Gemelli di Guidonia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA