I Gazosa, la reunion a "Oggi è un altro giorno": cosa fanno oggi i componenti del gruppo

I Gazosa ospiti a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La band dei Gazosa ha avuto un grande successo nei primi anni del duemila e ne ha fatto parte anche Jessica Morlacchi, presenza fissa nella trasmissione.

Ospiti a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno i Gazosa, gruppo formato da Jessica Morlacchi, Vincenzo Siani e i fratelli Paciotti, Valentina e Federico. Jessica oggi è impegnata quotidianamente in trasmissione, Federico è un tenore rock, laureato a santa Cecilia e impegnato in tournee in giro per il mondo, mentre Vincenzo ha continuo a suonare con vari artisti, insegna batteria, ha aperto un’attività di noleggio con conducente e ed è felicemente sposato. Hanno proseguito nel campo musicale anche i fratelli Valentina e Federico Paciotti. I Gazosa hanno parlato della loro esperienza a Sanremo: «Quando abbiamo vinto Sanremo – hanno raccontato – avevamo 13 anni e l’abbiamo vissuto con la spensieratezza che regala quell’età, ci sembrava un gioco. Raffaella Carrà ci ha fatto un po’ da madrina. Adesso in molti, anche colleghi, chiedono una nostra réunion… E’ un’idea che già ci è venuta, sono passati vent’anni ormai. Il nome ce l’ha dato la Caselli perché diceva che la prima volta che ci ha visti gli abbiamo dato l’idea di una bevanda frizzante... Ci aveva chiesto anche alternative, ma non erano all’altezza e alla fine abbiamo tenuto quello».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 15:56

