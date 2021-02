Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi: «Bevo ma riesco a controllarmi»

Paul Gascoigne sarà uno dei naufraghi protagonisti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. L'ex giocatore della Lazio, che compirà 54 anni a maggio, è in Italia già da qualche giorno per rimettersi in forma e tra pochi giorni partirà per l'Honduras insieme agli altri concorrenti.

Paul Gascoigne ha 53 anni ed è considerato tra i calciatori con più talento della storia dello sport, ma i problemi con l'alcol e la vita sregolata fuori dal campo ne hanno considerato la carriera. Alla Lazio ha giocato dal 1992 al 1995 (47 partite e 6 gol), ma è in Scozia con i Rangers che ha vinto tutto, oltre a una Coppa d'Inghilterra con il Tottenham. «Sono tornato a bere ma adesso riesco a controllarmi», ha detto il popolare "Gazza" in un articolo del Messaggero a firma di Piero Valesio.

Poche settimane fa al podcast Anything Goes ha parlato ancora della sua vita privata: «Ho lasciato i social perché stavo diventando dipendente da essi. So di essere più felice quando non bevo. A volte sono un ubriaco triste. Sto solo cercando di godermi la vita il più possibile e di ottenere il massimo da ciò che ho».

Anche l'ex giocatore della nazionale inglese volerà in Honduras prima dell'inizio della trasmissione, che dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 15 marzo. La padrona di casa, Ilary Blasi, darà il benvenuto non solo a tutti i nuovi concorrenti ma anche alle opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Gascoigne comunque promette spettacolo anche nel reality. «Siamo sicuri che il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo coeso - si legge nella nota - L’Isola è pronta ad accogliere l’ex talento della nazionale inglese e della Lazio, e voi?».

