Gary Graham, morto l'attore di "Star Trek" e "Alien Nation": aveva 73 anni

L'attore statunitense Gary Graham, interprete del detective Matthew Sikes che collabora con un extraterrestre per risolvere i crimini nella serie televisiva di fantascienza "Alien Nation", è morto in un ospedale di Spokane, nello stato di Washington, all'età di 73 anni.

Chi era: la carriera

Nell'universo fantascientifico della saga televisiva e cinematografica di "Star Trek", Graham ha interpretato Tanis, leader della comunità Ocampan in "Star Trek: Voyager" nel 1995; ha ripreso il ruolo dell'ambasciatore Soval, un ambasciatore vulcaniano sulla Terra, in "Star Trek: Enterprise", dal 2001 al 2005; ha interpretato il primo ufficiale Ragnar in "Star Trek: Of Gods and Men" (2007) e "Star Trek: Renegades" dal 2015 al 2017. Nella serie tv "Alien Nation" (1989-90) Graham ha interpretato il detective di Los Angeles Matthew Sikes insieme a Eric Pierpoint nel ruolo di George Francisco, un "immigrato" e nuovo arrivato da un altro pianeta. La coppia di attori è poi tornata per i telefilm "Alien Nation: Dark Horizon" (1994), "Alien Nation: Body and Soul" (1995), "Alien Nation: Millennium" (1996), "Alien Nation: The Enemy Whitin" (1996) e "Alien Nation: The Udara Legacy" (1997).

La serie è nata da un film del 1988, "Alien Nation - Nazione di alieni" (1988) diretto da Graham Baker, con James Caan nel ruolo di Matthew e Mandy Patinkin in quello del nuovo arrivato.

